Frankenstein di Guillermo del Toro: al via le riprese, cosa sappiamo finora

(Di venerdì 23 febbraio 2024)delsi è recato nell'estremo nord per girare il suo, appena entrato in produzione.didelsta per diventare realtà. Il regista ha annunciato l'inizio delledel film con un selfie in mezzo a un campo innevato, una delle location previste per il nuovo adattamento del classico di Mary Shelley.è un progetto della passione chedelprova a realizzare da anni e finalmente si sono create le condizioni giuste per realizzare l'adattamento secondo il suo gusto visionario. Jacob Elordi ha recentemente sostituito Andrew Garfield nel ruolo del mostro, affiancando Oscar Isaac, Mia Goth e Christoph Waltz che vanno a comporre il cast di questa ...