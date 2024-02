Francesco Panariello, condanna dimezzata: “La morte non fu causata dall'omissione di soccorso”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Viareggio, 23 febbraio 2024 –morì in strada per overdose la sera del 27 dicembre del 2011. Venne abbandonato su una panchina di Città Giardino dai suoi amici (un uomo e due donne) che non chiamarono i soccorsi. Ma quell’omissione non ha causato il decesso del fratello del noto attore e comico. Lo hanno stabilito i giudici di Corte d’Appello cui la Cassazione aveva inoltrato gli atti quando, nell’agosto del 2019, accogliendo il ricorso presentato dall’avvocato Massimo Neri dello studio Regia Lex, legale di Stefano Simoncini, unico imputato rimasto, perché le due donne avevano già deciso di patteggiare la pena. Resta laper omissione di, ma viene cancellata l’aggravante inizialmente contestata dell’aver causato ladelcome ...