FOTO – Serie A incorona Lautaro Martinez | «Top scorer indiscusso»

Incoronazione Carlo, le foto della festa dei reali create con l’intelligenza artificiale

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 23 febbraio 2024) La LegaA ha dedicato un contenuto sui social network all’attaccante e capitano dell’Inter,. LEADER– A seguire le parole e l’immagine pubblicata dalla LegaA su Twitter e dedicata a, attaccante e capitano dell’Inter, in questo momento leader della classifica marcatori nel massimo campionato italiano. “continua ad essere il ??? ??????“. https://x.com/a/status/1760967738636341629?s=61&t=mET4D1z3zsBKtLnzlzvgjg Fonte: Twitter LegaA Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al ...