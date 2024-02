FOTO/ Mucche pascolano nelle piazzole di ingresso allo svincolo di Pastena

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoTorna a Salerno l’allarme per i bovini vaganti. Nella serata di ieri alcuneerano pericolosamente al pascoloaiuole che costeggiano lodi uscita della tangenziale di Salerno, a. Come già accaduto in passato, gli animali avrebbero potuto da un momento all’altro intralciare la sede stradale e causare incidenti. Proprio questo fenomeno due anni fa, fu oggetto di una riunione del comitato per l’ordine e la sicurezza in prefettura e di una intensa operazione di controllo che consentì ai carabinieri della compagnia di Salerno di mettere fine al fenomeno che creava pericolo e destava preoccupazione tra cittadini e automobilisti. Sembra, tuttavia, che “l’effetto” di quell’intervento, con l’inserimento di chip allee l’intervento dell’Asl, sia ...

