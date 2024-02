FOTO/ L'Unisannio si interroga sulle aree interne per contrastare "l'inverno demografico"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minuti“Il futuro nellearriva prima”. E’ stato questo il tema approfondito nel corso di un incontro promosso dall’Università degli Studi del Sannio nel Rettorato con la partecipazione degli studenti delle scuole superiori. Il Sannio in 20 anni ha perso circa 20 mila residenti; del resto ledorsali del Mezzogiorno registrano dati altrettanto drammatici e l’Istituto Nazionale di Statistica parla ormai da tempo di “inverno” rispetto a questa situazione. L’università del Sannio ha voluto affrontare con i ragazzi questa pesante criticità dei territori interni per far emergere quello che sta accadendo e individuare se esistono possibili misure che possonoil fenomeno. Mancanza di servizi e opportunità lavorative, sono i punti deboli che ...