Dumfries e Frattesi all'Inter Store Milano

FOTO – Inter, Dumfries compra una lussuosa villa da quasi 1 mln di euro vicino Rotterdam: Il giocatore dell'Inter ha sborsato una cifra vicino al milione di euro ... per un milione di euro e lo ha rivenduto nel 2020 per 1.130.000 euro. in basso le foto pubblicate da Pureluxe.nl e Puna.nl. fcinter1908

Opta Power Rankings, l'Inter scala la classifica: ora è seconda dietro al Man. City, superato il Real Madrid: L'Inter è seconda solo al Manchester City nel mondo, secondo l'Opta Power Rankings. La squadra di Simone Inzaghi, vice campione d'Europa nella passata stagione proprio dopo aver perso la finale di ... fcinternews

Mercato Inter / Marotta e Zhang scatenati: formazione pazzesca nel 2025!: L'Inter dovrà continuare a crescere ... Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è Geo Editrice S.r.l.; per ogni comunicazione avente ad oggetto i contenuti del Sito scrivere a ... cittaceleste