Foti (FdI), scorte democratiche sono escamotage per impunita'?

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Il segretario Avs Fratoianni ci strappa un sorriso - amaro - con l'idea di creare delle '' per difendere i cortei 'dalle cariche delle forze dell'ordine'. Quindi, secondo Fratoianni, chi mette a rischio l'ordine pubblico scagliandosi contro coloro che in divisa rappresentano lo Stato, dovrebbe godere di un'impunità garantita dai parlamentari". Così in una nota, Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, commenta la proposta del leader di Avs Nicola Fratoianni di far accompagnare i cortei e le manifestazioni da politici e parlamentari per contrastare le violenze delle forze dell'ordine. "Un'idea strampalata, quella di Fratoianni - aggiunge - che fa il paio con il suo assordante silenzio a fronte di quanto accaduto ieri al corteo in ricordo dell'uccisione di Valerio Verbano, a cui ha partecipato ...