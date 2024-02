Fosforo, la risorsa diabolica per l'agricoltura

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Fondamentale per i fertilizzanti, in forma di minerale si concentra in una regione contesa dell’Africa, mentre altrove è in esaurimento. Un saggio affascinante lo racconta, tra esperimenti di alchimisti, tensioni strategiche e urgenze ecologiche. Sui contadini europei che protestano contro la politica agricola dell’Unione si allunga una minaccia ben più grave dei limiti all’uso dei pesticidi o della concorrenza dei Paesi extra Ue. Una crisi che metterà in pericolo non solo il futuro delle loro attività, ma addirittura il destino dell’alimentazione umana. È la fine del. Elemento chimico numero 15 della tavola periodica, indicato con la lettera «P», ilnon suscita alcun interesse nell’opinione pubblica. Non ha la stessa notorietà del petrolio, dell’uranio o dell’idrogeno, probabilmente nessuno si ricorda di aver letto un articolo che ne ...