Forza Italia riunisce il primo congresso senza Berlusconi: "Alle europee supereremo il 10 per cento"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Noi vogliamo andare sopra il dieci per. Poi più è meglio è", dice il capogruppo dialla Camera, Paolo Barelli, alnazionale del partito che si è riunito all'Eur per confermare la leadership di Antonio Tajani e preparare la prima grande sfida: le elezionidi giugno. "L'obiettivo è fare un risultato importante, non è tanto una gara nei confronti degli altri", puntualizza il ministro dell'Ambiente Picchetto Fratin, e per "altri" intende i cugini di coalizione la Lega che secondo i sondaggi dovrebbero superare i forzisti nelle urne. "Se facciamo il 15 per, la Lega faccia pure il 16 per", dice sarcastico Picchetto Fratin. Seriuscirà a superare il Carroccio, "lo decideranno gli ...