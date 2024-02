Fortnite Festival con Lady Gaga: tutte le novità del pass

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Con l’avvento della versione 28.30,ha dato il via alla sua seconda stagioneiera il 22 febbraio 2024, promettendo un’esperienza indimenticabile per i fan del pop fino al suo culmine il 22 aprile alle 6:00, ora italiana. Questa nuova stagione, intitolata “Sblocca il tuo talento”, è partita con un video inedito di Madonna e The Weeknd ed è un invito a tutti i giocatori a immergersi in un mondo di musica, sfide e ricompense. Il cuore pulsante di questa stagione è il, una via d’accesso a due percorsi di ricompense: uno standard e uno Premium. Mentre il primo promette di arricchire l’esperienza di gioco con nuovi strumenti musicali e tracce Jam, il secondo offre l’esclusiva opportunità di vestire i panni di icone musicali, come l’inconfondibile, ...

Fortnite Festival con Lady Gaga: tutte le novità del pass: Il cuore pulsante della nuova stagione di Fortnite è il Pass Festival, una via d'accesso a due percorsi di ricompense: uno standard e uno Premium Con l'avvento della versione 28.30, Fortnite ha dato ... adnkronos

Immobiliare, Borriello (Checasavuoi.it): “Mio know how a beneficio giovani”: (Adnkronos) – “La piattaforma Checasavuoi.it nasce per risolvere un’esigenza primaria, quella di trovare una casa. Quando a 25 anni decisi di voler comprare la prima casa, mi resi conto che in Italia ... periodicodaily

Viaggio in Giamaica a suon di reggae sulle orme di Bob Marley: In occasione dell’arrivo nelle sale di ‘Bob Marley: One Love’, andiamo alla scoperta della Giamaica tra bellezze naturali e tradizioni musicali. msn