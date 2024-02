Forte vento | disagi per alberi | rami e tegole staccate

Elba isolata, disagi a causa del forte vento da sud

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Arezzo, 23 febbraio 2024 – Ilsta creandoad Arezzo. Sono decine gli interventi dei vigili del fuoco al lavoro, dalle prime ore di questa mattina, per rimuoveresi dai tetti. Tra i danni principali da segnalare quelli a una tettoia in via Vittorio Veneto e soprattutto una grossa lamiera staccatasi dal tetto di un ristorante di viale Fratelli Rosselli che sono state rimosse e messe in sicurezza dai vigili. Danni per ilsono segnalati anche in Casentino.