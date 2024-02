Forte perturbazione in atto | tanto MALTEMPO nei prossimi giorni

Allerta Meteo, forte maltempo in atto: allarme al Sud nel weekend

Previste nevicate in tutto l’arco alpino. Ma le precipitazioni saranno più intense sul finire della settimana. Prezzo del gas in salita con il freddo europeo (ilsole24ore)

Vento forte in Umbria: alberi caduti e disagi: E’ stata una giornata intensa quella odierna in Umbria per i Vigili del Fuoco, chiamati a intervenire in diverse situazioni a causa delle avverse condizioni meteo. Il forte vento che ha flagellato div ... informazione

Vento forte, prorogata l’allerta gialla in Garfagnana previsioni: Aggiornato dalla Sala operativa della Protezione civile regionale il bollettino di criticità gialla emesso ieri a causa dei fenomeni causati della ... luccaindiretta

Cronaca Meteo - Tanta pioggia al Nord, neve copiosa sulle Alpi. Forte Scirocco e mareggiate. Situazione con foto e video + previsione prossime ore: ORE 14:00 - FORTI PRECIPITAZIONI SUL NORDEST, SUPERATI I 140mm DALLA MEZZANOTTE, DISAGI PER LA TROPPA NEVE IN MONTAGNA - Gli accumuli pluviometrici superano ormai i 140mm dalla mezzanotte sul Friuli m ... 3bmeteo