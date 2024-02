Formula1 | la Ferrari vola nei test del Bahrain

F1 | Ferrari vola in Bahrain, Leclerc sorride e lancia la sfida: “Spero che saremo davanti a tutti”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) caption id="attachment 320428" align="alignleft" width="300" Charles Leclerc/captionBene lae non solo per il miglior crono con cui ha chiuso il Day-2 dei. La SF-24 comanda la classifica di giornata, ma va segnalata soprattutto una buona simulazione gara di Leclerc (primo a metà Day-2) e un long run eccezionale per Sainz che centra anche la miglior prestazione (ottenuto però con la C4 che non vedremo in gara).Sessione in parte complicata per Perez, nel primo pomeriggio tornato ai box Red Bull dopo aver rallentato in modo preoccupante. Poi ottiene il secondo posto con super prestazioni in chiusura. Intenso long run e ritmo notevole di Hamilton nella parte finale (terzo). Positivo il passo di Norris con McLaren, ma si registra qualche `inghippo` alla sua MCL38; segnali incoraggianti dalla Racing Bulls con Ricciardo e dall`Aston Martin con ...