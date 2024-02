Formula Uno | la Ferrari di Leclerc è prima nell’ultima giornata di test

LIVE Test F1, giorno 3: Leclerc e la Ferrari chiudono davanti a tutti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sakhir, 23 febbraio 2024 – Charlese ladavanti a tutti nella terza e ultimadisul tracciato di Sakhir, che il 3 marzo ospiterà il Gp del Bahrain,prova del Mondiale 2024 di1. Il pilota monegasco, al volante della rossa, ha completato 74 giri, con il miglior tempo di 1’30”322.ha preceduto la Mercedes del britannico George Russell (1’30”368) e la Sauber del cinese Zhou Guanyu (1’30”647). Quarto tempo per l’olandese Max Verstappen. Il campione del mondo, con la Red Bull, ha effettuato 66 giri fermando il cronometro su 1’30”755. Carlos Sainz, è stato protagonista in mattinata. Per lo spagnolo della, 71 giri e miglior tornata in 1’31”247, riferimento in mattinata e nono tempo complessivo alla ...