Formula 1, cosa hanno detto i test in Bahrain: Verstappen nascosto, un dato fa sorridere la Ferrari

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Era scontato: la Red Bull diresta la più forte di tutti. Ma in casail salto in avanti rispetto alla scorsa stagione è sicuramente notevole e non può passare inosservato. Dalla monoposto inguidabile del 2023, si è vista neidi Sakhir una SF-24 ben guidabile e con margini di miglioramento, come ammesso sia da Leclerc che da Sainz. I tempi sul giro secco non sono scomparsi e garantiscono al team di Maranello competitività in qualifica, come risultato di molti GP dello scorso anno. I tempi sul passo-gara — l’aspetto che andava assolutamente migliorato — sembrano confermare al momento le Rosse dietro solo a, distanziando Mercedes e McLaren. Sono soloed è troppo presto, ma aver visto la monoposto di Maranello davanti a tutti rispettivamente con Sainz e Leclerc, nel ...