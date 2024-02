Formalizzata la mozione di sfiducia di Azione contro Salvini

(Di venerdì 23 febbraio 2024) "Ad oltre due anni dall'inizio dell'illegale invasione dell'Ucraina da parte della FederRussa, il Governo della Repubblica Italiana è rappresentato da un Ministro e Vicepresidente del Consiglio dei ministri che non rinnega né i rapporti di collaborcon il partito di Vladimir Putin né le sue dichiarazioni di elogio a Putin stesso. Alla luce di queste considerazioni, il Ministronon può rappresentare degnamente la Repubblica Italiana ma, anzi, dimostra di non esercitare appieno le proprie funzioni nell'interesse esclusivo della n". Sono queste le motivazioni contenute nelladioggi da, a prima firma di Matteo Richetti. E sostenuta, con tante firme, da altri partiti dell'opposizione, dal Pd ...

In Sacra Famiglia apre un nuovo mercato rionale, la circoscrizione approva: Nel quinto parlamentino passa con undici voti favorevoli la proposta dei consiglieri Cugola e Bronzato. Potrebbe essere fatto in Piazza Zara, in Piazza San Giacomo, nel nuovo Piazzale Sforni o in Via ... veronasera

La Dem Mazzarelli: "Palazzo pubblico parli con Roma": La capogruppo Pd di Siena, Giulia Mazzarelli, esprime preoccupazione per la fusione Arçelik-Whirlpool e chiede azioni concrete per proteggere i lavoratori e il futuro dello stabilimento. msn