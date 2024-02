Forbici & Follia | lo spettacolo dal 29 febbraio al Teatro Manzoni

Accoltella la madre con le forbici mentre dorme: 20enne arrestato per tentato omicidio

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024), dal 29al 24 marzo 2024 aldi Roma. In scena Max Pisu, Nino Formicola e Giancarlo Rattiè il racconto di un giorno, come tutti gli altri, in un salone da coiffeur, che si trova nel luogo in cui si svolge lo. Anzi… del giorno in cui si svolge lo. il giorno in cui la tranquilla vita di pettegolezzi, che scorre allegramente fra le avances del parrucchiere ai clienti maschi, e i piccoli sogni della sua aiutante – che ha, forse, una relazione con un equivoco antiquario – viene interrotta dall’assassinio della vecchia pianista che vive al piano di sopra, ed è la proprietaria di tutto l’edificio. Ma, colpo di ...