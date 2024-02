Fondi Ue per la sagra del caciocavallo | Giorgia Meloni affonda De Luca

Meloni contro De Luca: «In Campania fondi usati per la sagra della zampogna e dello scazzatiello»

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Altro che sassolini. Tornata dalla Sardegna, contro il presidente della Campania, Vincenzo Dedalle scarpe si toglie macigni. Tutto nasce da quell'insulto - «lavora tu, str...» - che le aveva rivolto il governatore sotto Palazzo Chigi “assediato” dai sindaci campani in azione contro l'autonomia differenziata. Ieri- che già aveva punzecchiato Dea proposito dell'opposizione del numero uno campano sulla riorganizzazione deidi coesione («ma chi se ne frega») - è passata all'artiglieria. «Se uno guarda l'utilizzo dei, in Campania ho trovato la festa del fagiolo e della patata, la rassegna della zampogna, la festa delpodolico, ladello scazzatiello... Mi chiedo se queste ...

