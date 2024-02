Fondi Coesione | De Luca contrattacca Meloni | “Stile da stracciarola | basta con volgarità e arroganza”

Fondi per il Sud ancora bloccati. De Luca contro Sangiuliano

"Stracciarola". De Luca insulta ancora la Meloni: E anche dal palco di un comizio in Sardegna, la leader di Fratelli d'Italia aveva affondato il colpo con facilità: "Abbiamo completamente riorganizzato i Fondi di coesione, perché i soldi non ci sono ... ilgiornale

Meloni contro De Luca su Rai1: «Fondi Sviluppo e Coesione in Campania destinati alle feste di zampogna e fagiolo»: Se non si accettano questi cookie, riceverai una pubblicità meno mirata. Meloni contro De Luca su Rai1: «Fondi Sviluppo e Coesione in Campania destinati alle feste di zampogna e fagiolo» «I Fondi di ... ilvescovado

IL SINDACO - Manfredi: "De Luca-Meloni Bisogna ritornare nell'alveo di un confronto istituzionale corretto da entrambe le parti": "Credo che ci siano stati dei toni eccessivi, anche se è stato un fuorionda e, se noi andassimo a tirar fuori i fuori onda di tutti probabilmente ascolteremmo delle cose che nelle affermazioni pubblic ... napolimagazine