Foggia | scontro frontale tra due auto | Maria Letizia muore a 20 anni

Foggia, scontro frontale tra due auto, muore studentessa di 20 anni

Aveva 20 anni Maria Letizia Micco, la giovane di Benevento deceduta in un incidente stradale a Volturino, in provincia di Foggia . Scontro frontale in ... (teleclubitalia)

Tre incidenti in poche ore a Foggia: due donne investite, schianto in via del Mare: Rocambolesco incidente stradale questo pomeriggio, intorno alle 17.30, in via del Mare, dopo la Carteria. Nello scontro tra due Ford Fiesta avvenuto sotto al ponte della Statale, un'auto è finita su ... foggiatoday

SCONTRO Foggia, scontro tra due auto sulla via del mare: feriti, sul posto un’ambulanza: FOGGIA – Un grave incidente si è verificato poco fa in via del mare, subito dopo la cartiera di Foggia.Due auto, una Ford Fiesta ed una Fiat Punto, si sono scontrate frontalmente.Si registrano feriti. statoquotidiano

Maria Letizia Micco morta in un incidente: tornava all'università: Una studentessa universitaria ventenne residente a Sant'Angelo a Cupolo ha perso la vita in un uno scontro frontale tra due auto. La studentessa deceduta è Maria Letizia ... ilmattino