Fiumicino | una hostess scopre di essere stata licenziata e si sfoga sugli alcolici del duty free – Il video

Hostess francese perde il lavoro a Fiumicino e devasta un duty free

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Ha scoperto die ha reagito distruggendo le bottiglie dinei negozi del. Succede all’aeroporto di, a Roma, dove unadi Air Malta ha costretto gli agenti della sicurezza a intervenire dopo averto la sua rabbia contro alcuni prodotti espostiscaffali. A pubblicare ildell’accaduto è la pagina social Welcome to Favelas, che precisa: «Va anche detto che spesso il personale di volo è stressato da orari disumani e i crolli nervosi non sono rari». Nel filmato delle telecamere di sicurezza si vede laavvicinarsi a un espositore dell’areadell’aeroporto di. A ...

