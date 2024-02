Lavori in corso a Fiumicino, nascerà una rotonda tra via Castel Sant'Angelo e via di Tragliatella • Terzo Binario News

Fiumicino, riqualificazione dell'Incrocio tra Via Castel Sant'Angelo e Via di Tragliatella (Di venerdì 23 febbraio 2024) Fiumicino, 23 febbraio 2024-Durante la riunione della commissione per i lavori pubblici, presieduta dall' Assessore ai Lavori Pubblici Giovanna Onorati e dal Presidente della commissione Roberto Feola, si è analizzata la progettazione per la costruzione di una rotonda per regolarizzare, l'incrocio tra Via Castel Sant'Angelo e Via di Tragliatella. "Nonostante la situazione di confine dell'Incrocio e quindi di competenza, con il Comune di Anguillara e Roma Città Metropolitana, siamo convenuti ad una strategia per mettere in sicurezza, fluidificando nel contempo la mobilità, il crocevia, da tempo segnalato come tratto pericoloso. L'Amministrazioni di Fiumicino si impegna a redigere il progetto per la costruzione della rotonda e Roma Città Metropolitana a ripristinare le parti più ...

Altre Notizie

Lavori in corso a Fiumicino, nascerà una rotonda tra via Castel Sant’Angelo e via di Tragliatella: L’Amministrazioni di Fiumicino si impegna a redigere il progetto per la costruzione della rotonda e Roma Città Metropolitana a ripristinare le parti più ammalorate e danneggiate di Via Castel ... terzobinario “100 Parchi per Roma”, il masterplan che recupera e qualifica i parchi della Capitale foto: 16 i progetti già finanziati con uno stanziamento in bilancio di oltre 35 milioni di euro. Entro il 2024 al via i cantieri di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane e Villa Flora e, sempre entro ... ilfaroonline Fiumicino, 150 lampioni “accenderanno” il quadrante di via Redipuglia: Fiumicino, 22 febbraio 2024 – Sono stati avviati gli scavi per l’installazione di oltre 150 lampioni che “accenderanno” il quadrante di via Redipuglia, ad Isola Sacra . “Un’operazione dedicata alla ... ilfaroonline

