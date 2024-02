Fiumicino | hostess perde il lavoro e distrugge il duty free

Hostess perde il lavoro e devasta il duty free in aeroporto

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Paura e delirio all’aeroporto dilicenziata. La Polizia fa partire la denuncia per danni e lesioni. Aelia all’Aeroporto di(credits WEtravel) – Ilcorrieredellacitta.comAeroporto di. Partenze e arrivi dovrebbero essere il pane quotidiano per dipendenti della struttura e non solo, ma c”è anche qualche sorpresa. Fare i conti con l’inaspettato può essere parte del. È successo al noto aeroporto, principale riferimento della Capitale per quanto riguarda il traffico aeroportuale, che ha dovuto fare i conti con un imprevisto tutt’altro che semplice da gestire. Unaè stata licenziata dalla compagnia Avion Express. La notizia è stata appresa dalla donna quando era ancora ...

