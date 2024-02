Fisco | al via in Campania “Caro Sindaco” | contest sulla legalità per gli studenti

Fisco e Scuola: al via il concorso 'Caro Sindaco...' per le scuole della Campania

Riguarda 2,4 milioni di professionisti e imprese. In parte è già compilato dall’Agenzia delle Entrate precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di ... (sbircialanotizia)

precompilata Iva al via per circa 2,4 milioni di professionisti e imprese. È adesso attivo il servizio che consente di visualizzare il proprio modello 2024 , ... (ildenaro)

Marea azzurra al Pala Congressi di Roma, al via il congresso di Fi: Oggi e domani l’assise di Forza Italia. Tutti i numeri e i risvolti politici. Intesa sui 4 vicesegretari tra cui Occhiuto ... corrieredellacalabria

Jfc, nel 2024 previsti 846 milioni dalle tasse di soggiorno: Un paio di giorni fa è scattato il via libera in commissione al Senato a una risoluzione di Forza Italia sui criteri per l'applicazione della tassa di soggiorno che tra le novità prevede che i provent ... ansa

Bonus Edilizi 2023: cambiano le regole, vantaggi e semplificazioni per i condomini: Il provvedimento del 21 febbraio 2024 introduce una proroga e semplificazioni per gli amministratori di condominio riguardo i bonus edilizi, aggiornando le specifiche tecniche in linea con le novità n ... edilizia