Firenze e Pisa | studenti caricati da polizia a manifestazione per la Palestina Nardella | “Inaccettabile”

La polizia carica gli studenti durante i cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa: 4 fermi e feriti

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Boldrini: "Sottoscrivo interrogazione a Piantedosi" Scontri tranei cortei per lache hanno sfilato oggi 23 febbraio a. Nel capoluogo toscano il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata ha sfilato per le vie del centro storico arrivando fino ai lungarni in prossimità del consolato degli Stati Uniti. Qui