Firenze e Pisa | studenti caricati da polizia a manifestazione per la Palestina Nardella | “Inaccettabile”

La polizia carica gli studenti durante i cortei pro-Palestina a Firenze e Pisa: 4 fermi e feriti

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) – Scontri tranei cortei per lache hanno sfilato oggi 23 febbraio a. Nel capoluogo toscano il corteo, partito da piazza Santissima Annunziata ha sfilato per le vie del centro storico arrivando fino ai lungarni in prossimità del consolato degli Stati Uniti. Qui era stato predisposto uno sbarramento dalle forze dell'ordine. I manifestanti hanno cercato di avanzare e lali ha respinti con cariche di alleggerimento. Alla fine il corteo ha raggiunto piazza Ognissanti dove si sono tenuti gli interventi finali. Cariche anche adove a sfilare per chiedere la fine dei combattimenti nella Striscia di Gaza sono stati anchegiovanissimi delle scuole ...