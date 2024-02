Firenze e Pisa | cariche della polizia alle manifestazioni pro Palestina Tredici ragazzi feriti

Cortei pro-Palestina, cariche della polizia a Firenze e Pisa

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 23 febbraio 2024)e scontri durante leproandate in scena in queste ore ae a. Nel capoluogo regionale, quando i manifestanti hanno provato a raggiungere il consolato americano è scattata la carica degli agenti: come riportato da Repubblica il corteo, formato da sindacati di base, studenti e comunità palestinese, era partito da piazza Santissima Annunziata per raggiungere, sfilando per il centro, piazza Ognissanti. A quel punto ha proseguito il percorso sul lungarno verso il consolato. A poche decine di metri era presente lo sbarramento delle forze dell’ordine e quando i manifestanti hanno provato ad avanzare, sono scattate alcunediggerimento. Il corteo ha poi fatto ritorno in ...