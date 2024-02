Firenze e Pisa, cariche della polizia ai cortei pro-Palestina. Conte e Schlein: basta manganelli

Urla, calci, spinte, manganellate e poi ancora gli scudi dei poliziotti in tenuta antisommossa che premono con forza sui manifestanti . In quali altro non ... (ilgiornaleditalia)

Si parla delle "manganellate facili" della polizia contro gli studenti scesi in piazza a Pisa e Firenze per manifestare contro Israele e a favore del popolo ... (liberoquotidiano)

Studenti caricati a Pisa e Firenze, è polemica: Sono i video dei telefonini a raccontare la mattinata degli scontri. A Pisa quando il corteo pro Palestina, non autorizzato ma pacifico, composto da giovani, da via san Frediano ha cercato di entrare ... rainews

Studenti caricati a Pisa e Firenze. Rettori in campo: Cariche della polizia contro cortei per la Palestina a Pisa e Firenze. Rettori universitari toscani condannano la violenza e difendono la libertà di espressione. Preoccupazione per il rispetto della C ... lanazione

Cortei degli studenti pro Palestina. La polizia carica, paura e feriti. E scoppia il caso politico: Pisa e Firenze, 24 febbraio 2024 – Molti di quei volti del corteo non hanno neppure la barba. Sono giovanissimi delle scuole superiori che sfidano la pioggia incessante che si abbatte su Pisa con una ... quotidiano