Fipili: chiusure notturne tra gli svincoli di Lastra a Signa e Ginestra Fiorentina

(Di venerdì 23 febbraio 2024) A causa di urgenti lavori di ripristino della pavimentazione stradale e rifacimento della segnaletica orizzontale, è stata disposta la chiusura della carreggiata, in orario notturno, tra glidiin direzione Mare L'articolo proviene da Firenze Post.

Autostrade e AutoPalio, raffica di lavori e chiusure. La mappa dei cantieri: La chiusura temporanea è necessaria nell’ambito dei lavori in corso per la riqualificazione strutturale del viadotto Docciola. Mugello Sulla A1 Milano-Napoli Direttissima, per consentire lavori di ... lanazione

La Fipili chiude per lavori: tir smarrito s’incastra in curva. Un’altra lunga notte di disagi: L’ennesima chiusura dalle 22 alle 6 ha lasciato smarriti autisti e mezzi pesanti. I residenti protestano: "Delusi e sconcertati, l’assenza di varchi appositi è una grave mancanza" ... lanazione