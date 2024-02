Fiorentina | sorteggio Conference League | fuori Francoforte e Betis C' è l' Ajax da evitare

Conference 2024 ottavi Fiorentina, il sorteggio: data, avversarie, come funziona e dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Firenze 22 febbraio 2024 - L'appuntamento è tra poche ore, alle 13 di venerdì 23 febbraio, quando laa Nyon tornerà neleuropeo e dunque riprenderà contatto con la. Ieri sera si sono giocate le gare di ritorno del PlayOff (praticamente i sedicesimi di finale) tra le seconde classificate dei gironi e le 'retrocesse' dall'Europa. Un turno che laha saltato avendo vinto il proprio girone davanti al Ferencvaros. Lo scorso anno, al contrario, i viola dovettero affrontare anche gli spareggi ed ebbero la meglio sul Braga nel doppio confronto. Intanto il. Per tornare in campo c'è tempo, ma oggi la squadra di Italiano conoscerà la sua prossima avversaria agli ottavi di finale. Le date sono certe. Andata in ...