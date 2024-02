Fiorentina | Nardella sicuro | «Il Franchi è in pole per Euro 2032»

Stadio Franchi, la rassicurazione di Nardella: “Sarà tutto finito e coperto”

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Le parole di Dario, sindaco di Firenze, sui lavori di ristrutturazione allo stadio. I dettagli Darioha parlato a margine di una visita per i lavori allo stadiodella. PAROLE – «Siamo molto contenti dell’incontro di ieri con la Federcalcio con Gravina, che ci ha fatto capire che Firenze è inposition per ospitare gare dell’peoe che fatta eccezione di tre stadi che sono già assicurati, Firenze rispetto agli altri è molto avanti perché non solo il progetto di restyling è finito, ma c’è stata anche l’aggiudicazione e sono già iniziati i lavori. Ieri Gravina ha apprezzato molto l’attenzione verso i temi ambientali di questo stadio. Poi sarà uno stadio comodissimo, un impianto polivalente che ...

