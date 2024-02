Fiorentina-Maccabi Haifa | data | orario e diretta tv ritorno ottavi Conference League 2023 2024

Maccabi Haifa-Fiorentina, ecco le date degli ottavi di Conference League

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Laincontrerà il. I viola torneranno in campo incontro il club israeliano nel match valido per ildeglidi finale. La squadra di Italiano scenderà in campo al Franchi nella giornata di giovedì 14 marzo con fischio d’inizio fissato per le ore 18:45. La partita verrà trasmessa insia su Sky che su Dazn in pay, ma non sarà disponibile in chiaro su Tv8. LE INFO SULL’ANLa squadra di Italiano non ha pescato affatto male, anzi può ritenersi soddisfatta degli accoppiamenti dell’urna di Nyon. Parlare di favori del pronostico è relativo visto che in un turno a eliminazionepuò succedere di tutto. Fatto sta ...