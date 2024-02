Fiorentina | il ct Spalletti in visita al Viola Park

FOTO - Visita speciale al Viola Park: il ct Spalletti saluta la Fiorentina

Daniel Bertoni , storico doppio ex, ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sfida tra Napoli e Fiorentina in Supercoppa Napoli - Fiorentina , semifinale di ... (calcionews24)

Semifinale Supercoppa , pochi spettatori in Arabia per la sfida tra Napoli e Fiorentina. Sale l’attesa per la finale di Lunedì con la presenza di ... (napolipiu)

De Paola: "Calzona come Mr Brown di Pulp Fiction. Con Sarri e Spalletti non ha vinto nulla": "Calzona era stato un buonissimo secondo, ma non c'è mai stato quando Maurizio Sarri e Luciano Spalletti hanno vinto qualcosa. Non è un traghettatore, è un sistematore come 'Mr Brown' di Pulp Fiction: ... areanapoli

FOTO, Spalletti al Viola Park: abbraccio con Italiano: Luciano Spalletti, ct della Nazionale azzurra, è al Viola Park, oggi già a tinte azzurre per la partita dell'Italia Femminile contro l'Irlanda. Il ct ha incontrato ancheil tecnico viola Vincenzo ... firenzeviola

Fiorentina, Sensini: "Lazio Sarà una partita stimolante. Il periodo...": Nestor Sensini è intervenuto a Radio FirenzeViola per parlare della prossima sfida di Serie A tra Fiorentina e Lazio. L'ex difensore, che ha giocato solamente una stagione nella Capitale, si è ... lalaziosiamonoi