Fiorentina | Commisso ai tifosi | “Dobbiamo competere con squadre indebitate fino al collo”

Commisso scrive ai tifosi della Fiorentina, lettera aperta: "Non farò come Dante"

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Il presidente dellaRoccoha scritto una lettera aiviola, pubblicata sui social dai profili ufficiali del club. Non mancano alcuni passaggi con un pizzico di polemica, soprattutto nella parte finale, dove il tycoon italo-americano non le manda a dire sulla situazione debiti di alcunedi Serie A. “Dal mio arrivo a Firenze ho ribadito che non avrei mai fatto promesse senza essere sicuro di poterle mantenere, e allo stesso modo ho detto sin da subito che la, sotto la mia proprietà, non avrebbe mai corso il rischio di fallire, com’è accaduto in passato. Da anni chiediamo trasparenza e regole uguali per tutti, ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a dovercon altri club indebitatialche ...