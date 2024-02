Fiorello punta Fazio | Indagati nel programma? | il caso Ferragnez

Fiorello torna in tv, l'imbarazzo per il baffetto di ritorno dopo Sanremo: «Sembro D'Alema!» - Il video

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Su social non si parla d'altro: Chiara Ferragni e Fedez si sono lasciati o i quella che travolge iè solo una crisi passeggera?nellata di venerdì 23 febbraio lo dice chiaro e tondo: “In Italia non ci sono più problemi, PNRR, elezioni, guerre, è finito tutto e si parla soltanto di loro!”. Sulla presunta rottura lo showman siciliano riserva un commento all'ospitata che l'imprenditrice e iinfluencer farà a Che tempo che fa: da Fabio"forse scopriremo la verità, sempre che il Codacons non lo impedisca". “Pensate che questa mattina il Papa alla riunione dei cardinali avrebbe dichiarato: ‘Non hanno più la Fedez' - scherza Rosario- Ora vai a capire, si parla di teoria del complotto, pare che inon siano mai stati sulla luna. Da Fabio ...