Fior di Teglia 2023: vince Carcioffola, la ricetta di Gennaro Pepe dei Vesuviani

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Cinque giovani pizzaioli, finalisti del contestdiorganizzato da 50 Top Pizza e Latteria Sorrentina, si sono sfidati portando in gara un personale lavoro sull’impasto farcito con un’interpretazione contemporanea dei prodotti del territorio. Ha vintopreparata daPepe de Idi Pomigliano d’Arco, che ha presentato un trancio condito con i carciofi in doppia preparazione: i gambi trasformati in crema e il cuore marinato e grigliato completati con Provola di Napoli e lardo Pelatello. La sapidità e la rifinitura visiva sono affidate alla polvere di bisque di carapaci e teste di gambero. Morso classico e piacevole. Al vincitore è andata una fornitura di 100 chili didilatte di Napoli – Latteria ...