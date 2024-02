Final Fantasy 7 Rebirth | i fan sono ossessionati da Tifa in costume da bagno

Final Fantasy 7 Rebirth Recensione: uno dei migliori giochi di Square Enix

(Di venerdì 23 febbraio 2024)non è stato ancora rilasciato sul mercato, ma nonostante questo i fan hanno già iniziato a manifestare tutto il proprio amore nei confronti di, uno dei personaggi principali del gioco. Difatti Square Enix ha condiviso nella giornata di ieri una clip riguardante una sezione appartenente alla Costa Del Sol che, come prevedibile, è diventata rapidamente virale vista la presenza died Aerith su una spiaggia, con Cloud fortemente sorpreso dalla presenza delle due ragazze vestite con dei costumi dapiuttosto sexy. E per capire l’entità del successo raggiunta da questo breve video, basti pensare che il post condiviso dall’utente X (Twitter) Genki JPN ha già totalizzato 1,6 milioni di visualizzazioni in poche ore, con non pochi commenti di altri utenti ...