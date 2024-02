Fiat è il marchio più venduto del gruppo Stellantis: dall’Italia al Brasile, passando per l’Algeria

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di venerdì 23 febbraio 2024)è ilpiùin assoluto per. Le auto italiane sono le prime per immatricolazioni delnel 2023, grazie sia alla grande presenta in Italia, che al successo all’estero in Paesi tradizionalmente legati alla casa italiana come ile a nuovi mercati quasi monopolizzati come. la 500 si conferma il modello di maggior successo, ma all’estero sono altre le auto che riscuotono il favore del pubblico. Dalla Tipo ai pick-up dedicati al mercato sudamericano,ha più modelli di quanti il pubblico italiano possa immaginarsi. In Europa invece prosegue la rincorsa al mercato delle auto elettrificate, anche in questo caso con la 500 nella sua versione elettrica prodotta a Mirafiori.primo ...