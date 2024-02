Fi | Tajani | Berlusconi era Maradona Senza di lui serve squadra

Forza Italia a congresso, Cicchitto: “Quella di Tajani una mission impossible. Berlusconi non capì niente di …

Al congresso Nazionale di FI standing ovation in memoria di Berlusconi: (Agenzia Vista) Roma, 23 febbraio 2024 Dopo aver trasmesso l’ultimo discorso al Senato di Silvio Berlusconi, il Congresso Nazionale di Forza Italia ha omaggiato la memoria dell’ex premier con una lung ... quotidiano

Forza Italia riparte dal congresso, Tajani guarda al centro: Al via il congresso nazionale di Forza Italia al palazzo dei congressi dell'Eur. Sul palco ci sono il segretario Antonio Tajani, e i capigruppo di Senato e Camera, Maurizio Gasparri e Paolo Barelli. msn

Congresso Forza Italia, Tajani: "Come in Champions ma Maradona non c'è più" - Diretta: (Adnkronos) - "Siamo come in finale di Champions, ma Maradona non c'è più". E' quanto ha detto oggi all'Eur a Roma il leader azzurro Antonio Tajani al primo Congresso di Forza Italia senza Silvio Berl ... msn