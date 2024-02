Fertilizzante fai da te | potente ed economico | facilissimo da realizzare

Come fare il macerato di ortica - Non sprecare

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Se ami prenderti cura delle tue piante ti consiglio di usare una cosa che in caso contrario butteresti nella spazzatura. Infatti puoi ricavare une molto efficace soltanto riciclando un semplicissimo tappo di sughero. Un comune tappo di sughero, utilizzato in genere per chiudere le bottiglie di vino, può rivelarsi essenziale per fertilizzare le tue piante. Basta solo utilizzarlo nel modo giusto. Fertilizzare il terreno delle tue piante non è mai stato così facile! Ebbene può sembrare strano ma un tappo di sughero può aiutarti a fertilizzare le tue piante senza alcuno sforzo. Questo è possibile proprio perché è pieno di sostanze nutritive che aiutano la pianta a crescere bene. I tappi inoltre sono costituiti da materiale organico e quindi riescono a decomporsi in modo da rilasciare nel terreno varie e importanti sostanze ...