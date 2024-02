Ferrara Basket comincia in casa contro Pordenone

Basket serie B. Ferrara esagerata, alla seconda fase da quarta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Sarà sabato 2 marzo alle 21, davanti al pubblico amico della Bondi Arena, l’esordio dinel Play-In Gold di B Interregionale che metterà in palio sei posti per i playoff. L’avversaria di turno sarà, seconda forza del girone D e compagine che partirà con 8 punti – due in più dei biancazzurri – in questa seconda fase. I friulani presentano nel loro roster l’ex playmaker del Kleb Marco Venuto e il centro exAco Mandic, miglior marcatore dei suoi con 13.4 punti di media a partita. L’anticipo al sabato sera si è reso necessario in virtù del già calendarizzato impegno della 4 Torri Volley il giorno successivo. Dopo l’esordio alla Bondi Arena, gli uomini di Benedetto affronteranno due trasferte consecutive: domenica 10 marzo alle 18 sul campo della Gardonese, e ...