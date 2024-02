Ferragni | la sorella Valentina | “Parlerà lei” E Della Valle | “Con noi Chiara Ferragni sempre correttissima | ha fatto delle belle cose di beneficienza”

Ferragni, la sorella Valentina: “Parlerà lei”. E Della Valle: “Con noi Chiara Ferragni…

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Dopo aver disertato prima le sfilate Uomo e poi l’Alta Moda parigina,dà forfait anche alla Fashion Week milanese. Se a gennaio era in pieno scandalo “pandoro-gate”, ora a tenerla sotto i riflettori sono le vocipiù insistenti sulla fine del suo matrimonio con Fedez. La notizia è stata data ventiquattr’ore fa da Dagospia e poi confermata dal Corriere e subito hail giro del mondo, nonostante i diretti interessati non abbiano proferito parola a riguardo. Certo l’assenza dell’imprenditrice digitale non passa inosservata, soprattutto alla sfilata di Tod’s, il gruppo in cui siede nel board dal 2021. Al suo posto c’era la, che ha prontamente dribblato i cronisti: “Preferisco non parlare” di mia“anche ...