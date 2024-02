Ferragni | la Gdf e le nuove acquisizioni | i sospetti sulla separazione

Chiara Ferragni, nuove acquisizioni della Guardia di Finanza anche su caso Oreo

Si profila l' ipotesi di reato di truffa - e non più frode in commercio - nell' Inchiesta condotta dal pm Eugenio Fusco sulla vicenda Balocco - Ferragni . ... (tg24.sky)

Mentre si apre un “giallo” sulla scomparsa dai social del marito di Chiara Ferragni , l’ex onnipresente Fedez , si mettono male le cose per la bionda ... (secoloditalia)

Nuova svolta nel caso Ferragni . l'ipotesi di reato, ancora da formulare, potrebbe essere non più frode in commercio bensì truffa . Stamani gli investigatori del ... (ilmessaggero)

La storia di Fedez e Chiara Ferragni giunta al capolinea Il rapper sarebbe andato via di casa: La storia d’amore tra Fedez e Chiara Ferragni che ha fatto impazzire tanti utenti sui social ... Nello specifico i finanzieri del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf di Milano si sono ... cronachenuoresi

Trudi scarica la Ferragni: «Estranei alla beneficenza». E minaccia di fare causa per il danni reputazionali: La documentazione, «relativamente agli accordi per la produzione della bambola Chiara Ferragni, che la precedente gestione ha realizzato nel 2018 per conto della società Tbs ... ilmessaggero

Chiara Ferragni, Trudi scarica l'influencer: «Estranei alla beneficenza, siamo parte offesa»: Mentre il matrimonio tra Fedez e Chiara Ferragni sembra essere arrivato al capolinea, prosegue invece la bufera scatenata dal caso del pandoro Balocco, che ha coinvolto tante altre ... leggo