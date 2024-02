Fedez’s Lonely Hearts Club Band

(Di venerdì 23 febbraio 2024) – la mia vignetta per Il Fatto Quotidiano oggi in edicola! #chiaraferragni #fedez #ferragnez #giambruno #vignetta #fumetto #memeitaliani #umorismo #satira #humor #natangelo L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Fedez attaccato pesantemente in diretta su Muschio Selvaggio: quello che è successo è gravissimo | C’entra Chiara Ferragni: Fedez è tornato con il suo podcast Muschio Selvaggio, ma uno degli ospiti lo ha pesantemente attaccato mettendolo in imbarazzo in diretta. Il cantante Fedez è tornato con il suo podcast Muschio ... solospettacolo

Fedez contatta un'agenzia immobiliare, lo staff di Ferragni: "Non era preparata": Anche Pomeriggio Cinque, il programma di informazione Mediaset, ha destinato uno spazio della puntata di oggi a Chiara Ferragni e a Fedez e all'indiscrezione di una rottura definitiva. Myrta Merlino, ... iltempo

Fedez, "flop" della beneficenza: metà dei soldi messi da lui. Tra bilanci “nascosti“ e agevolazioni fiscali, cosa non torna: Se la metà dei fondi che vanno in beneficenza viene elargito da chi ha promosso l’attività, probabilmente qualcosa non ha funzionato. E non è certamente uno ... ilmessaggero