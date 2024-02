Fedez, teso e preoocupato, fermato per strada: "Secondo voi ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli?"

(Di venerdì 23 febbraio 2024) È visibilmentee preoccupatosotto casa di un amico da un giornalista di "Pomeriggio 5", il rapper è il primo a parlare dell'ex coppia d'oro dei social da quando è esplosa la "bomba" della loro separazione. Nessuna parola "nel merito" di una "storia" che ritiene privata, e soprattutto fa quadrato a difesa della serenità dei figli. "Chiunque può parlare di quello che vuole, a me non interessa. Ho altre priorità nella mia vita e sono ifigli in questo momento", rispondea chi ipotizza che le notizie che giranoseparazione altro non siano che un nuovo capitolo della saga dei Ferragnez, una narrazione aggiornata per allontanare il focus dallo scandalo delle vendite di prodotti con pubblicità ingannevolebeneficenza. "Secondo ...

