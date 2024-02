Fedez rompe il silenzio | le prime parole dopo la rottura con Chiara | ” Le mie priorità sono i miei figli”

Fedez rompe il silenzio e parla della Ferragni: "Al momento ho altre priorità"

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Prima apparizione dilacon la moglieFerragni, oggi a Pomeriggio Cinque. Myrta Merlino oggi a Pomeriggio 5 ha introdotto il servizio su: “Ormai nel nostro paese in queste ore non si parla d’altro, i media si stanno occupando delladiFerragni. La famiglia Ferragnez è diventata la famiglia reale italiana. Quindi oggi questa separazione diventa più che pubblica.la royal family italiana, insieme hanno decine di milioni di follower e quindi anche per questo è una notizia“. Ad anticipare l’intervista era stato il giornalista e blogger Davide Maggio: «Possiamo dirvi che il programma di Myrta Merlino proporrà un’intervista realizzata a. Ebbene sì, Michel ...