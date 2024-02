Fedez rompe il silenzio e risponde alle telecamere di Pomeriggio 5 sulla crisi con Chiara Ferragni

Fedez rompe il silenzio: “Mi interessano solo i miei figli”

(Di venerdì 23 febbraio 2024)pochi minuti fa, intercettato dall'inviato di5, ha rotto il: Sto bene grazie. Se confermo? Secondo voi anche se fosse vengo a dirlo a voi? Se è un complotto? Ma ha senso che venga a raccontare i problemi della mia vita a voi? Finzione? Secondo lei io ho voglia di giocarepelle dei miei figli? E allora? Chiunque può parlare di quello che vuole. Io ho altre priorità nella mia vita e sono i miei figli. Non mi interessa quello che dicono, ma accetto che facciano illazioni perché sono un personaggio pubblico. Se andrò alla sfilata di Donatella Versace? Certo, lei è una mia grandissima amica e mi è molto vicina in questo momento