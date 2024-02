Fedez parla dopo la separazione con Chiara Ferragni | prime parole a Pomeriggio 5 | ecco la sua priorità

Fedez e la separazione a Pomeriggio Cinque. Intervistato «sotto casa di un amico» replica: «Vi pare un gioco? I figli sono la mia priorità»

(Di venerdì 23 febbraio 2024)nondellaconma non smentisce neanche i prepotenti gossip che si sono abbattuti nelle ultime ore. Intercettato dall’inviato di5, Michel Dessì, il rapper è apparso molto frastornato ma soprattutto poco disposto a rispondere alle sue domande relative all’attuale situazione con la moglie.rompe il silenzio a5 Alla domanda del giornalista se la rottura fosse tutta una messa in scena, la replica diè stata piuttosto stizzita: Secondo lei ho voglia di giocare sulla pelle dei miei figli? Non mi interessa cosa dicono le persone. Lei conosce la relazione con sua moglie? Se io le chiedessi lei come si comporta con sua moglie, lei come lo percepirebbe? Io sono esposto ...

