Fedez in Tv dopo le voci sulla crisi con Chiara Ferragni

Fedez in Tv dopo le voci di crisi con Chiara Ferragni, le prime dichiarazioni a Pomeriggio 5

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Personaggi Tv,rompe il silenziola bufera mediatica che si è scatenata alla notizia dellacon. Il rapper è stato intercettato dagli inviati del programma Mediaset “Pomeriggio Cinque”. Leggi anche:farebbe causa a, la cifra folle richiesta: scoop di Corona Il silenzio dila notizia bomba dellaLa recentissima notizia bomba della rottura dei Ferragnez èbocca di tutti e in tanti si stavano chiedendo chi dei due avrebbe parlato per primo della situazione matrimoniale. Fino ad oggi, néné...

Chiara Ferragni , il momento nero continua. l’addio a Fedez (pare fosse molto tempo che le cose non andassero per il verso giusto, c’è chi dice fossero ... (caffeinamagazine)

Fedez è stato intercettato in strada dalle telecamere del programma di Myrta Merlino nel pieno del ciclone mediatico relativo alla crisi con la moglie Chiara ... (fanpage)

Da giorni non si parla d’altro: la presunta crisi tra Fedez e Chiara Ferragni è la notizia di gossip più succulenta delle ultime ore. La prima apparizione del ... (thesocialpost)

Fedez "anticipa" Chiara Ferragni. Parlerà martedì prossimo a Torino: Ma, meno di ventiquattrore dopo, il marito spiazza tutti. E' stata infatti annunciata la sua presenza a Torino, a un convegno riservato alle scuole sulla salute mentale. In questo modo Fedez anticipa ... tg.la7

