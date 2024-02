Fedez in prima fila dall’amica Donatella Versace | “Mi è molto vicina”

Fedez e la rottura con Chiara Ferragni, la prima uscita pubblica

(Di venerdì 23 febbraio 2024) Pubblicato il 23 Febbraio, 2024 (Adnkronos) –ha scelto la sta dell'amicaper fare la suauscita pubblica dopo che la rottura con la moglie Chiara Ferragni è diventata di dominio pubblico. Il rapper, a differenza dell'imprenditrice digitale, che ha disertato qualsiasi evento della Milano fashion week, è arrivato allo show disenza rilasciare però dichiarazioni ai cronisti: "Non voglio parlare, non ho voglia", ha dettodi sedersi in, poco distante dall'attrice premio Oscar Anne Hathaway e da Marco Mengoni. Il cantante ha quindi applaudito entusiasta la collezione della stilista e amica, con la quale qualche giorno fa ha trascorso un pomeriggio in compagnia, assistendola nei ...